DIRETTA: Juventus-Sampdoria LIVE - Probabili formazioni

La Juventus prova a chiudere il girone di ritorno a quota 53 punti, la Sampdoria insegue il sogno chiamato Champions League.

10.39 - PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SAMPDORIA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.

10.25 - La Juventus ha vinto otto delle ultime 10 partite di campionato contro la Sampdoria (1N, 1P), dopo aver ottenuto un solo successo nelle precedenti 10 sfide di Serie A contro i blucerchiati (6N, 3P).

10.22 - La Juventus ha trovato la vittoria in tutte le ultime tre gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie A: l’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato una serie di successi interni più lunga contro i blucerchiati è stata nel 1968 (cinque).

10.19 - Con un successo la Juventus otterrebbe il record di punti in un girone d’andata in Serie A, rappresentato attualmente dai 52 punti del 2005/06 e del 2013/14.

L'ultima giornata di Serie A si apre con lo scontro tra Juventus e Sampdoria. La prima delle classe contro la quinta, a sorpresa. La squadra di Giampaolo proverà a fare lo scherzetto a quella di Allegri prima della sosta, ma quella bianconera sarà una corazzata difficile da distruggere.

Il lunch match Juventus-Sampdoria sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.

Restate qui su Goal se volete seguire la diretta testuale della partita e tutti gli aggiornamenti nell'avvicinamento al match.