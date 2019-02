DIRETTA: Inter-Sampdoria - dove vederla in tv e streaming

L'Inter prova a dimenticare il caso Icardi e deve battere la Sampdoria per difendere il terzo posto, all'andata decise Brozovic in pieno recupero.

Vincere per dimenticare il caso Icardi e difendere il terzo posto: questo l'obiettivo dell'Inter che affronta la Sampdoria nella ventiquattresima giornata di Serie A.

I nerazzurri sono reduci dai successi ottenuti nelle trasferte di Parma e Vienna ma a 'San Siro' non vincono in campionato dalla gara contro il Napoli del 26 dicembre.

L'Inter, solo 4 punti nelle ultime 4 partite, deve difendere il terzo posto dal ritorno del Milan che dopo la bella vittoria di Bergamo si è portato a -1 dai cugini.

La Sampdoria viene da due sconfitte consecutive contro Napoli e Frosinone ma vuole ripartire per continuare a sognare un posto nella prossima Europa League.

All'andata l'Inter ha battuto la Sampdoria di misura e solo in pieno recupero grazie a un goal di Brozovic.

INTER-SAMPDORIA: DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva da Sky alle ore 18 su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.

Goal seguirà Inter-Sampdoria in diretta testuale per tutta la giornata: qui troverete le curiosità pre-partita, le probabili formazioni e la cronaca minuto per minuto.