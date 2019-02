DIRETTA: Inter-Bologna LIVE - probabili formazioni

L'Inter cerca la prima vittoria in campionato del 2019 contro il nuovo Bologna di Mihajlovic. Nerazzurri reduci dall'elliminazione in Coppa Italia.

Caccia alla prima vittoria del 2019 in Serie A per l'Inter che, nel posticipo in programma oggi alle 18, ospita a 'San Siro' il nuovo Bologna targato Sinisa Mihajlovic. I nerazzurri, reduci dall'eliminazione ai rigori in Coppa Italia, hanno raccolto solo un punto nelle ultime due partite contro Sassuolo e Torino. E senza mai riuscire a segnare neppure un goal.

Al Bologna dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Frosinone c'è stato l'inevitabile cambio di guida tecnica: esonerato Filippo Inzaghi, al suo posto è arrivato l'ex Mihajlovic.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA

Luciano Spaletti deve ovviare alle assenze di Politano, Keita, Borja Valero e Vrsaljko. In attacco torna Perisic, con Candreva, a supportare Mauro Icardi. A centrocampo ballottaggio serrato tra Nainggolan e Joao Mario. De Vrij verso il recupero completo.

Mihajlovic alla prima con il Bologna sembra orientato a schierare un 4-3-3 con Santander terminale offensivo. Destro va in panchina inizialmente. Lyanco subito gettato nella mischia accanto a Danilo.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, João Mario; Candreva, Icardi, Perisic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio.

INTER-BOLOGNA: CURIOSITÀ

L'Inter è imbattuta da nove nove incontri di Serie A contro il Bologna, parziale in cui ha collezionato 5 successi e 4 pareggi.

Il Bologna ha conquistato solamente un punto nelle ultime otto trasferte di Serie A in terra lombarda: 1-1 contro l'Inter nel settembre 2016.

L'Inter non prende goal in casa in Serie A da settembre (contro la Fiorentina) e per la prima volta nella sua storia può chiudere otto gare interne di fila nello stesso campionato senza subire goal.

Bologna e Inter sono due delle tre squadre che hanno segnato meno goal nelle ultime sette partite di campionato: quattro, alla pari del Milan.

L'Inter è ancora a secco di goal in Serie A nel 2019: solo una volta nella loro storia i nerazzurri hanno giocato le prime tre partite di campionato in un anno solare senza segnare neanche una rete (1956).

INTER-BOLOGNA: DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Bologna verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Inoltre sarà come sempre possibile seguire la gara anche in diretta streaming su smartphone, pc e tablet tramite Sky Go.

Chi non potrà vedere la gara o non è in possesso di alcun abbonamento avrà la possibilità di seguire Inter-Bologna in diretta testuale qui su Goal per tutta la giornata: dalle curiosità, alle formazioni ufficiali fino alla cronaca del match.