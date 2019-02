DIRETTA: Chievo-Roma LIVE - dove vederla in tv e streaming

L'anticipo del venerdì vede un Chievo a caccia di punti salvezza ospitare una Roma chiamata ad allontanare la crisi e prendersi il quarto posto.

Dopo il successo della Lazio sull'Empoli, la 23ª giornata di Serie A prosegue con l'anticipo del venerdì: al 'Bentegodi', un Chievo ultimo ma in salute attende la visita della Roma in piena corsa Champions e reduce dal pari interno col Milan che ha allontanato in parte le nubi della crisi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

CHIEVO-ROMA: DIRETTA TV E STREAMING

Chievo-Roma sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 e 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Su Goal.com, inoltre, sarà possibile seguire l'anticipo del 'Bentegodi' attraverso la diretta testuale minuto per minuto: prepartita dettagliato e live minuto per minuto, con cui non perdersi nemmeno un istante della sfida.