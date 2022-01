Supercoppa Italiana: diffidati e squalificati di Inter e Juventus

Il primo trofeo del calcio italiano nel 2022 sarà assegnato nella Supercoppa in programma a gennaio. Ancora una volta sarà il Derby d'Italia ad attirare i fans di tutta la Penisola, con il confronto tra l'Inter Campione d'Italia nel 2021 e la Juventus, che invece ha conquistato la Coppa Italia nella passata annata.

La Supercoppa arriva dopo la 21esima giornata di Serie A, con giocatori di Juventus e Inter a rischio in virtù della somma di ammonizioni rimediata in campionato: chi è diffidato ed ammonito nell'ultimo match prima del Derby d'Italia, sconta la squalifica nello stesso.

Ovviamente, anche chi viene espulso nel 21esimo turno, nello specifico nei match di Inter e Juventus contro Lazio e Roma, è costretto a scontare la squalifica nella Supercoppa in programma il 12 gennaio.

I DIFFIDATI DI INTER E JUVENTUS IN VISTA DELLA SUPERCOPPA

Cuadrado

Danilo

Lautaro Martinez

CHI SALTA IL DERBY D'ITALIA PER SQUALIFICA?

Cuadrado, ammonito nel match contro la Roma, sarà costretto a saltare la sfida contro l'Inter. Non ci sarà nemmeno De Ligt, espulso contro i giallorossi: tornerà a disposizione in campionato, ma non ci sarà per la Supercoppa italiana.