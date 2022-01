Ammoniti in Supercoppa: chi sono i diffidati che salterebbero il prossimo turno di Serie A?

Chiuso il 21esimo turno di Serie A, nuovo impegno infrasettimanale per le squadre di Serie A. Mentre alcune compagini saranno impegnate negli ottavi di Coppa Italia, Inter e Juventus si affrontano in Supercoppa Italiana per il primo trofeo del 2022.

La vincitrice dello Scudetto 2020/2021 contro la squadra che ha portato nel proprio palmares la Coppa Italia. Inter e Juventus danno vita al Derby d'Italia, prima di tornare a concentrarsi sul campionato e in particolare sulla 22esima giornata di Serie A.

In virtù del confronto ravvicinato, Allegri e Inzaghi dovranno fare i conti non solo con le tante partite ravvicinate, ma anche col rischio squalifiche. Chi viene espulso in Supercoppa o viene squalificato causa somma di ammonizioni, salta il turno di Serie A successivo al Derby d'Italia.

I DIFFIDATI DELLA JUVENTUS, CHI PUÒ SALTARE L'UDINESE?

Danilo

Locatelli

Se uno dei due giocatori bianconeri dovesse essere ammonito contro l'Inter, salterà la sfida contro l'Udinese. Contro i friulani ci saranno invece Cuadrado e De Ligt, squalificati dopo la gara contro la Roma e dunque out in Supercoppa Italiana.

I DIFFIDATI DELL'INTER, CHI PUÒ SALTARE L'ATALANTA?

Lautaro Martinez

L'unico giocatore nerazzurro che rischia di saltare il big match contro l'Atalanta è Lautaro Martinez: in caso di ammonizione contro la Juventus, l'argentino non ci sarà contro la Dea.