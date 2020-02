Derby, coreografia con insulto dalla Curva del Milan: "Inter merda"

La Curva Sud in occasione del Derby ha sfruttato l'ormai classico gioco di luci prima della partita per comporre la scritta "Inter merda".

Ambiente subito rovente a 'San Siro' dove e si affrontano in un Derby che vale moltissimo per entrambe le squadre. A surriscaldarlo ulteriormente prima del fischio d'inizio è stata la curva rossonera.

Durante l'ormai tradizionale gioco di luci, infatti, mentre l'illuminazione dello stadio era completamente spenta i tifosi della Sud hanno accesso i loro cellulari in modo da comporre una scritta: "Inter merda".

Un messaggio chiarissimo che fa capire come oggi più che mai il Derby sia molto sentito: se l'Inter in caso di vittoria aggancerebbe la in vetta alla classifica, il Milan invece cerca tre punti fondamentali per continuare a cullare il sogno Champions.