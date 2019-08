Denayer da record: 114 passaggi completati in Lione-Angers

Iniesta? Xavi? Modric? No, nessuno dei tre. E' Jason Denayer il primo giocatore in Europa a non sbagliare neanche un passaggio in un'unica partita.

E' successo ieri sera nel corso di -Angers, quando il difensore centrale olandese ha completato senza errori tutti i 114 passaggi effettuati.

114 - Jason Denayer has succeed each of his 114 passes against Angers. This is the first time a player has made so many passes in the same game in the top 5 European leagues without missing one since Opta analyzed all these competitions (2006/07). Insurance. #OLSCO pic.twitter.com/NvdrE9rTfI