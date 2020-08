La rivincita di Denayer, 'bocciato' da Guardiola e giustiziere del City

Il City scommette su Jason Denayer nel 2013 senza mai utilizzarlo: nel mezzo prestiti a Celtic, Galatasaray e Sunderland, fino alla cessione al Lione.

Lo smacco nello smacco. Sopra c'è la firma di Jason Denayer, giustiziere del col dopo essere stato scaricato... proprio dal City.

Guardiola il difensore belga non l'ha mai preso in considerazione, avallandone cessioni in prestito qua e là in giro per l'Europa prima di privarsene in via permanente: da bocciato, stasera il ragazzo si è preso una bella rivincita.

L'articolo prosegue qui sotto

Denayer, formatosi nell' , viene prelevato dai Citizens nel 2013 dalla JMG Academy Lier lasciando intendere che voglia di scommetterci e farlo crescere non manchino, invece le cose Oltremanica si rivelano ben diverse rispetto alle previsioni.

Altre squadre

Il belga col City non colleziona nemmeno un minuto e dal 2014 al 2018 viene trasferito sempre a titolo temporaneo: , , Sunderland e ancora Galatasaray, fino alla cessione definitiva all'OL in cambio di 10 milioni.

Denayer in trova l'isola felice, imponendosi e confermando di possedere quel talento in cui Pep e il club di Manchester non hanno creduto. La Champions adesso diventa un 'boomerang', perchè Jason fa fuori la sua vecchia squadra e vola in semifinale.