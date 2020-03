Del Piero sicuro: "Dybala deve giocare a ridosso della prima punta"

Prima che il campionato venisse sospeso a causa del diffondersi del Coronavirus, la aveva fatto la voce grossa battendo l' nello scontro diretto per lo Scudetto: uno dei due goal bianconeri era stato realizzato da Paulo Dybala con una gemma subito dopo aver fatto il proprio ingresso in campo dalla panchina.

'La Joya' si sta rivelando uno degli uomini migliori della rosa a disposizione di Maurizio Sarri, nonostante la scorsa estate fosse stato ad un passo dalla cessione in Premier League ( e ).

Intervenuto a 'Sky Sport', Alessandro Del Piero ha voluto dare un 'consiglio' al tecnico toscano rispondendo alla domanda di un tifoso che gli aveva chiesto in quale posizione rendesse meglio Dybala.

"Credo che la soluzione migliore per lui sia quella di giocare a ridosso di una prima punta: sa fare assist, sa segnare. Nonostante sia molto generoso non lo vedo molto come prima punta, è uno che apre gli spazi per i compagni di squadra. E' perfetto come raccordo tra centrocampo e attacco".