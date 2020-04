Del Piero incorona Dybala: "Capitano della Juventus? E' maturo e all'altezza"

Paulo Dybala alla con la fascia al braccio. Alessandro Del Piero se lo immagina, tanto da tessere le lodi della Joya. Da un 10 all'altro, ecco il pensiero di Pinturicchio a 'Sky'.

"Dybala capitano della ? Qualche volta l'ha già fatto. Se è avvenuto è perchè l'ambiente lo reputa all'altezza. Per come lo conosco, sia per le vicissitudini personali che sul campo Paulo è cresciuto tantissimo".