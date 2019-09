Del Bosque: "Neymar fa tante cavolate, non è un esempio"

Vicente Del Bosque tira le orecchie a Neymar: "Lo preferisco a Mbappé ma non è un esempio. Messi è il migliore in assoluto".

Due goal in altrettante partite, entrambi decisivi per portare a casa la vittoria e arrivati nei minuti conclusivi: l'impatto di Neymar con il è stato decisamente positivo, sebbene il brasiliano non sia utilizzabile in dove deve scontare ancora un turno di squalifica.

Segui la Ligue 1 in diretta streaming su DAZN

Le sue reti sono valse sei punti ai parigini e il primo posto solitario in con tre punti di vantaggio su Angers e , secondi. Eppure c'è chi non apprezza particolarmente alcuni suoi atteggiamenti all'interno del terreno di gioco.

L'ex commissario tecnico della e allenatore del , Vicente Del Bosque, parlando ai microfoni di 'Cadena SER' ha ammonito la punta verdeoro dal punto di vista comportamentale.

"Di lui mi piacciono la tecnica, il tocco di palla e la precisione, lo preferisco a Mbappé. Non mi piace però che faccia delle cavolate, sotto questo aspetto non è un esempio da seguire".

Tra Messi e Cristiano Ronaldo la preferenza va all'argentino, senza nulla togliere al fuoriclasse della .