La bordata di Del Bosque a Neymar: "Non è un buon esempio"

L’ex commissario tecnico della Spagna, Vicente Del Bosque, spiega: “Neymar è un grande giocatore, ma in campo cerca di imbrogliare”.

Neymar è uno di quei giocatori che divide non poco. Se infatti sulle sue qualità tecniche nulla si può dire, sono invece multi coloro che spesso hanno criticato alcuni suoi atteggiamenti dentro e fuori dal campo.

Tra coloro che ritengono che il fuoriclasse brasiliano debba cambiare il suo modo di comportarsi c’è anche Vicente Del Bosque. L’ex commissario tecnico della , che con le Furie Rosse si è laureato sia campione del mondo che campione d’Europa, in un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo, ha parlato proprio della stella del .

“E’ un ragazzo difficile. Per me non è un buon esempio. Per la cronaca, secondo me è eccezionale come giocatore. Se mi chiedete la lista dei primi cinque al mondo, sicuramente lui c’è. Sul campo però cerca di imbrogliare, finge molto. Anche il modo in cui ha lasciato il …”.

In Spagna si dice che siano molti i giocatori del Barça a spingere per un ritorno di Neymar in blaugrana.