Debrecen-Torino: dove vederla in tv e streaming

Dopo il 3-0 della gara d'andata ad Alessandria, il Torino fa visita al Debrecen in Ungheria per timbrare in modo definitivo il passaggio del turno.

Agosto comincia con una sfida fondamentale per il , che si gioca il passaggio del turno in contro il Debrecen. L'andata del seconto turno di qualificazione alla fase finale della competizione è finita 3-0 per i granata, sette giorni fa.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Protagonisti della serata del "Moccagatta" Belotti, Ansaldi e Zaza; i goal di questi tre hanno consentito alla squadra di Walter Mazzarri di affrontare la gara di ritorno giovedì senza troppe preoccupazioni, anche se mantenere la concentrazione sarà un requisito fondamentale comunque.

Una squadra che ha vinto il match d’andata per 3-0 nei preliminari di Europa League è stata eliminata in solamente l’1.5% delle occasioni (due su 137). Un dato rassicurante per il Torino, che vorrà proseguire il cammino in Europa League fino alla fase a gironi, anche per 'stimolare' il calciomercato delle ultime settimane di agosto.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Debrecen-Torino: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

DEBRECEN-TORINO: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Debrecen-Torino DATA 1 agosto 2019, ore 18.30 DOVE Nagyerdei Stadion, Debrecen ARBITRO Fran Jović TV - STREAMING M4 Sport

ORARIO DEBRECEN-TORINO

La sfida di ritorno di Europa League tra Debrecen e Torino si giocherà giovedì 1 agosto alle ore 18.30; lo stadio sarà il Nagyerdei Stadion di Debrecen in Ungheria.

Non sarà possibile seguire la sfida Debrecen-Torino in : i diritti televisivi dei preliminari di Europa League vengono infatti gestiti dalle società separatamente dal resto della competizione, che viene trasmessa su Sky. Sarà possibile seguire il match solamente tramite lo offerto dal canale ungherese M4 Sport.

Debrecen-Torino sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ungherese M4 Sport, che ha già coperto il preliminare del Debrecen contro il Kukesi: sarà questo l'unico modo per seguire la sfida della formazione granata.

Walter Mazzarri dovrebbe operare solo un cambio rispetto alla sfida di sette giorni fa, che ha dato tante note liete al tecnico toscano. In attacco Belotti sarà coadiuvato da Berenguer e Baselli, vista l'assenza di Iago Falque. Rincon entra da titolare allora a centrocampo. In difesa prende posto ancora Bremer e sulle fasce spazio per Ansaldi e De Silvestri.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Baselli, Belotti, Berenguer.

DEBRECEN (4-4-1-1): Nagy; Kinyik, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Varga; Zsori; Trujic.