De Zerbi rimanda l’appuntamento con la vittoria in Premier: 0-0 col Nottingham Forest

Roberto De Zerbi incappa nel suo secondo pareggio in Premier League. Il suo Brighton non va a segno per la terza gara di fila.

Roberto De Zerbi dovrà attendere ancora un po’ prima di festeggiare la sua prima vittoria in Premier League.

Il suo Brighton infatti, in un match valido per il dodicesimo turno, non è riuscito ad andare oltre al pareggio interno contro un Nottingham Forest che, grazie al punto ottenuto lascia, almeno momentaneamente, l’ultimo posto in classifica (il Leicester è distanziato di una lunghezza, ma ha giocato una partita in meno).

Prestazione abbastanza positiva, nonostante il risultato, per il Brighton che, ad Amex Stadium, è stato per quasi tutti i 90’ in controllo del gioco, ma c’è un dato in negativo che emerge: nelle ultime tre partite giocate, i ‘Seagulls’ non sono mai riusciti a trovare la via della rete.

Dopo il 3-3 sul campo del Liverpool, sono infatti arrivate le sconfitte per 1-0 contro il Tottenham e 2-0 contro il Brentford, prima del pareggio con il Nottingham Forest.

Dopo il triplice fischio finale, dagli spalti sono arrivati anche alcuni fischi figli evidentemente della delusione per i recenti risultati (due punti in quattro gare). De Zerbi è diventato il primo allenatore del Brighton a non vincere nessuna delle prime quattro partite in campionato dal 1987. Allora fu Barry Lloyd, tra gennaio ed aprile, a mancare in ben dodici occasioni l’appuntamento con il successo.

In virtù di questo risultato, il Brighton viene raggiunto a quota 15 dal Newcastle e scende al settimo posto in classifica.