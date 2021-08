De Sciglio verso la permanenza alla Juventus: Allegri ne apprezza la duttilità tattica

De Sciglio potrebbe restare quest'anno in forza alla Juventus: il terzino piace ad Allegri per la sua duttilità tattica ed ha già lavorato con lui.

La Juventus potrebbe decidere di tenere in rosa Mattia De Sciglio per la stagione 2021/22. Il terzino, dopo le prime settimane di lavoro, avrebbe infatti convinto il tecnico Massimiliano Allegri a puntare su di lui.

L'allenatore livornese lo conosce bene, avendo già lavorato con lui nella precedente esperienza in bianconero, e ne apprezza la duttilità tattica, visto che il classe 1992 è in grado di disimpegnarsi in campo sia da terzino destro che da terzino sinistro.

De Sciglio nella precedente stagione, durante la gestione di Andrea Pirlo, era stato ceduto in prestito ai francesi dell'Olympique Lione, con cui ha collezionato 29 presenze in Ligue 1, prima di far ritorno a Torino.

Precedentemente il terzino aveva lavorato con Allegri dal 2017 al 2019, vincendo con lui 2 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. L'ex rossonero era stato confermato in bianconero anche nell'anno di Maurizio Sarri, nel quale ha vinto il suo terzo e finora ultimo titolo con la Vecchia Signora, con cui conta in tutto 62 presenze e un goal.