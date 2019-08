De Rossi e la scelta del Boca: "Qui per giocare a livelli seri"

In attesa di giocare la prima partita ufficiale con la maglia del Boca Juniors, Daniele De Rossi si allena e torna a parlare di cosa lo ha spinto a volare in .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, l'ex capitano della ha affermato di aver scelto il Boca per l'ambizione e la possibilità di giocare a livelli seri.

"Perché ho scelto il Boca? Perché no? È un club grande, che vuole vincere e vuole fare le cose come si deve. Mi hanno mosso la passione che ho per questo club da quando sono piccolo e la motivazione che ho per giocare a calcio, a livelli seri. Questo è un club che mi permetterà di giocare a livelli seri nella maniera che piace a me".