De Rossi ha deciso: ritiro e carriera da allenatore

Daniele De Rossi non indosserà più gli scarpini: l'ex capitano della Roma si ritirerà ed intraprenderà il percorso da allenatore.

Daniele De Rossi, alla fine, sembra aver capito cosa voler fare 'da grande'. L'ex capitano della appenderà gli scarpini al chiodo per iniziare la carriera da allenatore.

A riferirlo è 'Sky', spiegando come il centrocampista capitolino abbia deciso di declinare le proposte giunte sul tavolo per continuare a giocare dopo una volontà iniziale tesa a scendere in campo per almeno un'altra stagione.

De Rossi prenderà parte al corso per tecnici a Coverciano, utile ad ottenere il patentino che gli consentirà di intraprendere questa nuova avventura in panchina.

La scelta non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere resa nota dal diretto interessato nei prossimi giorni.