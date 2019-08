De Rossi pronto ad esordire con il Boca Juniors: sfida all'Almagro

L'ex centrocampista della Roma dovrebbe giocare la sfida di Coppa di Argentina contro l'Almagro: primo incontro con il Boca Juniors.

E' partito Nandez, è arrivato. Nuovo corso per il centrocampo del Boca Juniors, che ha lasciato andare il vecchio idolo per accoglierne uno di una portata enorme. Una scelta ragionata quella del centrocampista romano, che ha scelto di proseguire la sua carriera in dopo l'addio alla sua città.

De Rossi si sta ambientando pian piano a Buenos Aires e dopo aver preso parte a diversi allenamenti è ora pronto ad indossare la maglia del Boca Juniors per la prima volta. Nella nottata italiana tra martedì e mercoledì, infatti, dovrebbe andare in scena l'esordio.

Il Boca Juniors sfiderà infatti l'Almagro nella Copa Argentina e secondo quanto evidenziato dal suo allenatore questa gara rappresenterà il primo incontro di De Rossi con la sua nuova maglia. Una partita storica, visto che fin qui il centrocampista italiano ha indossato solo la maglia della a livello di club.

Per De Rossi la data da segnare sul calendario è però sicuramente quella del primo settembre: nella stessa giornata andrà in scena sia il Super Clasico tra Boca e River, dove servirà tutta la sua esperienza e grinta per uscire vincitore, ma anche l'amato Derby capitolino tra Roma e .

Prima convocazione per De Rossi e tanta voglia di stupire, supportato dall'entusiasmo del popolo del Boca Juniors e di tutti i tifosi che hanno imparato ad amarlo nel suo ventennio alla Roma.