Niente da fare per De Paul: respinto il ricorso dell'Udinese

Dopo aver saltato due gare di campionato, l'argentino dell'Udinese sarà costretto a stare fuori anche per l'ultimo match della squalifica.

Niente da fare per l', che dovrà rinunciare a Rodrigo De Paul per il prossimo turno di campionato. Il centrocampista argentino, espulso nella gara contro l' , sarà infatti costretto a saltare anche l'ultima gara prevista per la squalifica di tre giornate.

La Corte d'Appello Nazionale ha infatti respinto il ricorso dell'Udinese, decisa a recuperare De Paul almeno per l'ultima delle tre gare di squalifica: l'ex ha saltato infatti le sfide contro e , con la prima persa di misura e la seconda pareggiata senza reti.

Questo il comunicato che ha spento le speranze dell'Udinese:

"La Corte d'Appello Nazionale ha pronunciato nella riunione fissata il 26 settembre 2019 a seguito del reclamo n. 9 con richiesta di procedimento d'urgenza promosso dalla società Udinese Calcio in data 17.9.2019, il seguente DISPOSITIVO: il reclamo n. 9, con richiesta di procedimento d'urgenza proposto, dalla società Udinese Calcio avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. De Paul Rodrigo Javier è respinto".

Come noto De Paul è stato espulso e dunque squalificato per aver colpito Candreva durante la gara contro l'Inter: senza di lui l'Udinese non è riuscita a mettere in mostre le prestazioni delle prime sfide di campionato. Non ci sarà neanche contro il : Tudor lo aspetta per il match contro la .