De Ligt, la Juventus spera ancora: "Barcellona? Forse non è il momento"

De Ligt non sembra convinto del trasferimento al Barcellona: "Non è un problema di soldi, voglio giocare. Cristiano Ronaldo? Devo scegliere io".

, , e se lo contendono ormai da mesi ma Matthijs De Ligt, intervistato dal 'Mundo Deportivo', sembra non avere alcuna fretta di decidere il suo futuro.

Il difensore olandese d'altronde è stato molto impegnato tra e Nazionale, quindi solo durante le vacanze penserà alla sua prossima destinazione.

"E' stata una stagione spettacolare per me e per le mie squadre. I grandi club mi cercano? E' un onore, ora potrò pensarci e decidere il mio futuro".

De Ligt però chiarisce che la sua scelta non sarà di natura economica.

"I soldi non sono un problema. Per me è importante sapere che nella squadra in cui vado posso essere in risalto e giocare molto".

🗞️ La portada de este martes

❓ De Ligt duda

💥 Entrevista exclusiva en MD pic.twitter.com/bBYeesaHkg — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 10, 2019

Ecco perché, ad oggi, De Ligt non ha ancora detto sì al Barcellona nonostante la presenze dell'amico De Jong.

"Sarebbe bello giocare con lui ma devo pensare a me. Non so quando deciderò, mi prenderò il mio tempo. Barcellona? Forse non è ancora il momento".

Infine il difensore rispedisce al mittente anche l'invito di Cristiano Ronaldo che, dopo - , gli aveva chiesto di raggiungerlo alla Juventus.