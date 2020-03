De Ligt e l'impatto alla Juventus: "All'inizio parlavo con Ramsey, Chiellini mi ha aiutato"

Nel giro di mezza stagione, Matthijs De Ligt è riuscito a prendersi la . Dopo un avvio poco convincente, il centrale olandese ha saputo conquistarsi la fiducia di Sarri e dell'ambiente sostituendo l'infortunato Chiellini.

Ed è proprio dell'ex collega di reparto, che in un'intervista a 'Ziggo Sport', l'ex capitano dell' tiene a rimarcare l'importanza nel suo processo di ambientamento in bianconero.

Il precampionato ha visto la volare in Asia per l'International Champions Cup: è lì che De Ligt ha veramente capito quanto fosse duro inserirsi nel nuovo contesto.

Col passare dei mesi, però, l'olandese pare essere riuscito a superare le difficoltà.

"L'ho imparato con la mia ragazza. Per via dei tanti impegni le lezioni di italiano ora sono un po' meno, ma adesso sto bene e in campo non ho problemi".