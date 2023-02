De Ligt non dimentica: "Seguo ancora la Juve, ho tanto amore per lei"

Il difensore del Bayern ha parlato al termine della sfida contro il PSG: "Spero che i bianconeri facciano bene in Europa".

Il primo round nel big match tra Bayern e PSG è andato ai bavaresi, riusciti ad espugnare Parigi grazie al goal di Coman nel secondo tempo. Con la complicità di Gigio Donnarumma. Per la squadra di Nagelsmann vantaggio in vista del ritorno, alla ricerca di una nuova qualificazione ai quarti.

Nel Bayern ha giocato dal primo minuto in difesa anche De Ligt, riuscito a limitare gli avanti del PSG: Messi e Neymar sono partiti titolari, mentre Mbappé, il più pericoloso del trio, è subentrato nella ripresa riuscendo a battere Sommer, prima dell'annullamento della rete.

"Mi sento molto bene fisicamente e tatticamente, questo gioco molto alto è più alto per me" le parole di De Ligt, schierato nella difesa a tre del Bayern, a Sky.

Si parla anche di Juventus, la squadra che De Ligt ha lasciato la scorsa estate per approdare in Germania:

"Seguo ancora la Juve, è un grande club, le cose scritte non sono sempre state vere. Io capisco i tifosi, quando leggi qualcosa del genere: non ho mai detto certe cose, ho tanto amore per la Juve e per i tifosi anche in questo momento. Sono contento che stanno vincendo tante partite, spero che in campionato ed Europa League facciano bene".

Escludendo alcune gare fuori per infortunio e da subentrato, De Ligt ha rappresentato fin qui uno dei titolarissimi di Nageslmann, riuscito ad andare oltre le prime gare non al top. Abituatosi al nuovo campionato, l'olandese non ha più ceduto.

Prossimo obiettivo, i quarti di finale. Arrivato fino alla semifinale di Champions ai tempi dell'Ajax, De Ligt non è mai riuscito ad arrivare tra le prime quattro con la Juventus. Ci prova ora, da imprescindibile del Bayern.