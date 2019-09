De Ligt e il mondo Juventus: "Nulla è facile"

Premiato come calciatore olandese dell'anno, Matthijs De Ligt ha parlato della sua nuova esperienza alla Juventus: "Nulla è facile".

Sabato sera l'esordio con la maglia della , nella vittoria per 4-3 contro il , in una partita complicata ma alla fine vinta dai bianconeri. Pochi giorni dopo, un altro premio.

Matthijs De Ligt ieri sera ad Amstardam è stato premiato come calciatore olandese dell'anno, battendo in volata il suo ex compagno all' Frenkie De Jong, ora al .

Bella serata ad Amsterdam 🇳🇱 ieri per @mdeligt_04 , che ha ricevuto il premio come “Netherlands Footballer of the Year 2019” Bravo, Matthijs! 🔝👏 pic.twitter.com/Uvme0IT6uO — JuventusFC (@juventusfc) September 3, 2019

Il classe 1999 dal palco ha parlato anche della sua nuova esperienza alla Juventus, affermando come nulla sia facile per lui in una nuova nazione e in una nuova squadra.

"Per ogni giocatore viene individuato ciò di cui ha bisogno e come può diventare ancora migliore. Viene stilato un programma personalizzato. Sono in una nuova nazione e so che nulla è facile".

De Ligt ha anche svelato il suo esempio principale all'Ajax: il centrale Jan Vertonghen, che ha giocato ad Amsterdam quando il neo-bianconero era ancora nelle giovanili.