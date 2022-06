De Ligt-Chelsea, primo contatto: la Juventus vuole il rinnovo, altrimenti spazio alla clausola

Nessuna offerta, ma richiesta di informazioni da parte dei londinesi. La Juve aspetta un segnale dall'olandese, in caso di contrario c'è la clausola.

Il Chelsea si è mosso, alla ricerca di informazioni per capire la fattibilità dell'operazione Matthijs de Ligt. I Blues, infatti, hanno operato un primo passo verso la Juventus per capire le possibilità dell'eventuale ingaggio del difensore olandese, in bianconero dal 2019.

Nessuna offerta da parte del Chelsea, ma contatti informativi riguardanti De Ligt, difensore della Juventus nel mirino del club londinese. Sotto contratto con Madama fino al 2024, ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro, essenziale in vista delle prossime settimane.

L'articolo prosegue qui sotto

La Juventus, infatti, vuole un segnale da parte di De Ligt, così da rinnovare il contratto dell'olandese. In assenza, Madama si atterrà alla clausola rescissoria in caso di offerte provenienti dall'estero: senza il prolungamento, se il Chelsea o altri club esteri avanzeranno per l'ex Ajax, servirà per forza di cose pagare i 120 milioni.

Consapevole di non poter aspettare il 2023 senza rinnovo, che porterebbe eventualmente ad una cessione meno redditizia in vista della scadenza nel 2024, la Juventus aspetta buone nuove da parte di De Ligt, altrimenti sarà la clausola a permettere all'olandese di lasciare Torino.

Acquistato tre anni fa dopo la grande prova in maglia Ajax contro la stessa Juventus, De Ligt ha alternato grandi prestazioni a grosse indecisioni nel suo periodo italiano. Giorni febbrili per capire dove giocherà nel 2022/2023, con le inglesi alla finestra e una questione rinnovo per ora ferma.