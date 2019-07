De Ligt alla Juve, Ten Hag ammette: "Sapevamo da tempo che sarebbe successo"

Il tecnico dell'Ajax dopo la prima amichevole saluta De Ligt, vicinissimo alla Juventus: "Meglio che succeda ora, ha raggiunto il top in Europa".

Ormai manca davvero solo l'ufficialità per il trasferimento di De Ligt dall' alla , tanto che il difensore olandese è atteso già oggi a Torino e martedì potrebbe sostenere le visite mediche.

L'ennesima conferma sull'affare è arrivata dalle dichiarazioni rilasciate dal tecnico Erik Ten Han al 'De Telegraaf' dopo la prima amichevole stagionale dell'Ajax,

"Sapevamo da molto tempo che sarebbe accaduto. Se deve succedere, allora è bene che accada ora. Un posto si libera e altri ragazzi lo riempiranno".

Quindi Ten Hag sottolinea i meriti della società Ajax nell'esplosione di De Jong e De Ligt.

"La scorsa stagione, grazie alla nostra filosofia, alla squadra ed a loro stessi, Frenkie e Matthijs sono diventati così bravi da raggiungere il top in Europa. Hanno qualità eccezionali".

De Ligt come noto non è partito per il ritiro dell'Ajax in e dunque non ha neppure giocato l'amichevole con gli ormai ex compagni. La nuova avventura alla Juventus lo aspetta.