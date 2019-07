De Ligt alla Juve, oggi dovrebbe sbarcare a Torino: martedì le visite mediche

De Ligt aspetta solo l'ok di Juventus e Ajax per salire sul jet privato e raggiungere Torino. Accordo chiuso per 70 milioni più 5 di bonus.

La lunga attesa forse sta per finire: Matthijs De Ligt, secondo 'Tuttosport', potrebbe sbarcare a già nel tardo pomeriggio di oggi o al più tardi in serata e martedì dovrebbe svolgere le visite mediche con la .

De Ligt d'altronde non è partito per il ritiro dell'Ajax in Austria "in vista di un possibile trasferimento" e aspetta solo l'ok definitivo delle due società per volare in .

L'accordo tra Juventus e in realtà sarebbe ormai raggiunto sulla base di 70 milioni fissi più 5 di bonus, mentre quello con De Ligt prevede un ingaggio da 7,5 milioni che grazie ai bonus potrebbe salire fino a 12 milioni oltre all'inserimento di una clausola rescissoria da 150 milioni di euro.

Anche nel wee-end insomma le parti hanno continuato a limare gli ultimissimi dettagli su garanzie e metodi di pagamento, oggi però dovrebbe finalmente arrivare il definitivo via libera e De Ligt salirà sul jet privato che lo porterà a Torino.

L'intenzione della Juventus d'altronde è quella di accelerare i tempi anche perché venerdì la squadra partirà per il tour in Asia e De Ligt, a meno di ulteriori ed a questo punto clamorosi slittamenti, su quell'aereo dovrebbe esserci. La lunga attesa, forse, è davvero finita.