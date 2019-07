De Ligt alla Juve, l'Ajax: "Non convocato in attesa di un possibile trasferimento"

Con una nota ufficiale l'Ajax ha comunicato che Matthijs de Ligt non partirà con la squadra per l'Austria: si avvicina il passaggio alla Juve.

Matthijs de Ligt non prenderà parte con i suoi compagni dell' al ritiro in . La conferma ufficiale è arrivata attraverso una nota del club olandese, che precisa che il giocatore non è partito "in attesa di un possibile trasferimento".

La notizia è un ulteriore indizio su quanto sia vicina la fumata bianca per il trasferimento alla del difensore centrale. Le due società hanno raggiunto un'accordo sulla base di 75 milioni di euro.

✔️ Sergiño Dest

✔️ Jurriën Timber

✔️ Victor Jensen

✖️ Matthijs de Ligt



Squad news for Austria ⤵️#PreSeason 🇦🇹 — AFC Ajax (@AFCAjax) 13 luglio 2019

"L'Ajax è partito sabato pomeriggio con 28 giocatori diretto al campo di allenamento di Bramberg, in Austria. In attesa di un possibile trasferimento, Matthijs de Ligt non viaggia con il gruppo".

I legali dei due club sono al lavoro in queste ore per definire gli ultimi dettagli, poi probabilmente arriveranno le visite mediche e infine l'ufficialità dell'approdo del centrale classe 1999 alla corte di Maurizio Sarri.

Il giocatore dovrebbe sottoscrivere un contratto quinquennale a 7,5 milioni di euro a stagione più bonus, che porterebbero l'olandese a guadagnare circa 12 milioni all'anno. La clausola rescissoria dovrebbe essere invece da 150 milioni di euro.