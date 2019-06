De Boer sull'Inter: "Si passava troppo tempo a parlare con i procuratori"

L'ex tecnico dell'Inter svela: "Un agente mi disse, Se avessi saputo che non avresti fatto giocare il mio assistito, non ti avrei mai assunto".

Quattordici partite alla guida dell' nel 2016 e addio dopo pochissimo tempo passato sulla panchina dei nerazzurri. Frank De Boer non ha trovato certo fortuna in , ingaggiato dal club meneghino all'improvviso per sostituire il dimissionario Mancini. Nell'ultimo triennio il tecnico olandese ha spesso parlato negativamente della sua breve parentesi in , stavolta a proposito dei capi ad Appiano Gentile.

Intervistato da Yahoo, infatti, l'ex tecnico dell'Inter ha svelato dei retroscena riguardanti i procuratori dei giocatori presenti spesso e volentieri al campo d'allenamento dei nerazzurri e non solo. A De Boer, attuale tecnico dell'Atlanta in , una situazione mai andata giù.

Secondo De Boer l'importanza degli agenti all'Inter era ai massimi livelli:

"Passavamo tanto tempo a parlare di questioni politiche con gli agenti. Questa situazione ha assorbito il 50% del tempo che avevo a disposizione quando avrebbe dovuto essere il 10%".

Ancor più importante però il racconto principale fatto da De Boer:

"Un agente una volta mi disse: "Se avessi saputo che non avresti fatto giocare il mio assistito, non ti avrei mai assunto come manager. Questa era l'influenza che aveva su chi era al comando".

Nel corso degli anni l'Inter non è riuscita a trovare una stabilità in panchina, cambiando diversi allenatori, da Pioli a Mazzarri, passando per lo stesso De Boer, Mancini e Spalletti. Ora Antonio Conte, in teoria una sicurezza per la Serie A. Parola al campo dal prossimo agosto.