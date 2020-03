DAZN si espande a livello globale: arriverà in oltre 200 Paesi

Il tradizionale combattimento del “Cinco De Mayo” di Canelo Alvarez, il 2 maggio, sarà il primo evento sportivo trasmesso a livello globale.

DAZN, il primo servizio di live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport, potenzierà notevolmente la sua presenza nel 2020, espandendosi in oltre 200 Paesi.

Il primo evento a livello globale su DAZN sarà il combattimento di Canelo Alvarez, la superstar messicana del pugilato, durante il weekend del “Cinco de Mayo”, in programma sabato 2 maggio.

La prima fase dell'espansione globale di DAZN consisterà in un servizio in lingua inglese incentrato sulla boxe, sport sul quale la società sta investendo significativamente già dagli ultimi due anni.

Altre squadre

DAZN detiene, infatti, i diritti internazionali di molte delle principali società promotrici della boxe a livello globale, tra cui Golden Boy Promotion, Matchroom Boxing e GGG Promotions.

Pugili come Alvarez e Gennadiy "GGG" Golovkin faranno parte di un ricco portfolio di combattimenti premium e contenuti originali che saranno trasmessi su DAZN nel corso dell’anno.

"A partire dall’inizio di questa primavera, l’accesso a DAZN e al suo impareggiabile programma di eventi di boxe, sarà possibile in buona parte del mondo.", afferma John Skipper, Group Executive Chairman DAZN. "La nostra lista di campioni comprende alcuni dei pugili più famosi al mondo e lavoreremo con loro per organizzare eventi internazionali spettacolari".

"Fin dal 2016, anno del nostro lancio, abbiamo notato un grande interesse per i nostri eventi, sia da parte dei fan che di potenziali partner. Tale interesse ha reso evidente l'opportunità di capitalizzare sul nostro portfolio di diritti della boxe per espanderci", ha dichiarato Joseph Markowski EVP DAZN, che supervisionerà la fase di sviluppo del servizio di streaming globale. "Far diventare DAZN la piattaforma di riferimento degli sport da combattimento a livello globale è solo il primo passo.

Oltre agli eventi sportivi dal vivo, DAZN offrirà un ampio catalogo di contenuti extra e on demand, tra i quali: highlights, analisi delle caratteristiche degli atleti, docu-serie originali come 40 DAYS, The Making Of e ONE NIGHT.

L'app DAZN sarà disponibile a livello globale sulla maggior parte dei dispositivi connessi a Internet, inclusi smartphone, tablet, laptop, PC, smart TV, stick multimediali e console di gioco.

L'articolo prosegue qui sotto

I prezzi per ciascun nuovo mercato saranno annunciati nelle prossime settimane.

Ad oggi, DAZN è presente in quattro continenti e nove paesi: , , Canada, , , , , e .