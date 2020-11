Il 'day after' di Napoli: cori e omaggi a Maradona

Quartieri e stadio San Paolo: il pellegrinaggio della gente di Napoli per salutare Diego Armando Maradona, il giorno dopo la sua scomparsa, continua.

Il giorno dopo fa sempre più male, si sa. E' così anche per , risvegliatasi orfana di Diego Armando Maradona. Uno dei suoi fari, il condottiero capace di tramutare goal e Scudetti in riscatto sociale.

Vedere una città mobilitarsi per salutare il 'Diez' appare inevitabile: stadio San Paolo e Quartieri si sono trasformati in passerelle da percorrere per arrivare a rendere omaggio a Maradona, tra le icone di Napoli ed idolo di un intero popolo.

L'atmosfera fuori allo stadio San Paolo, pronto a diventare Stadio Diego Armando Maradona, è pazzesca 🔥



La voce di Napoli, un unico coro 💙



Alzate il volume 🔊🔊🔊#Maradona10 #NapoliRijeka pic.twitter.com/53WFwF6Moo — Goal (@GoalItalia) November 26, 2020

A Fuorigrotta, tra striscioni e bandiere al vento, il viavai di persone che ha voluto dire 'adios' al fuoriclasse argentino dal tardo pomeriggio di mercoledì non si è mai fermato: cori, fumogeni, tanta commozione e omaggi al campione albiceleste, sotto l'impianto partenopeo, si sprecano.

Stesso dicasi per i Quartieri Spagnoli, dove uno dei murales dedicati a Diego da ormai 24 ore brilla di luce propria: candele, cimeli e magliette, con la gente di Napoli desiderosa di onorare la memoria del simbolo venuto da fuori.

In città il clima e sommesso ma allo stesso tempo coeso, dalla tragica notizia della scomparsa di Maradona il popolo azzurro è diventato un tutt'uno, guidato da un solo cuore pulsante. Quello che batte per il 'Dios' del pallone, che ha fatto vincere e sognare Partenope.

Maglie, fiori e cimeli 🙏🇦🇷



Sotto il murale di #Maradona è un viavai continuo 🔵 pic.twitter.com/heK1AOxg69 — Goal Italia (@GoalItalia) November 26, 2020

In serata il Napoli scenderà sul prato verde per sfidare il Rijeka in Europa League: una partita diversa e dal sapore particolare, da giocare nel ricordo del più grande. Di Diego Armando Maradona.