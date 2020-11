Probabili formazioni Napoli-Rijeka: spazio a Petagna

Il Napoli affronta il Rijeka nel ricordo di Diego Armando Maradona: Gattuso con Petagna punta di riferimento, torna dal 1' anche Zielinski.

Quella di oggi non è una giornata semplice da affrontare per i tifosi del e tutti gli amanti del calcio: è la prima senza Diego Armando Maradona, la prima senza uno degli artisti più geniali della storia di questo sport.

Il Napoli, il suo Napoli, dovrà però raccogliere le energie e le forze per trasformare lo sconforto in rabbia positiva da sfoggiare contro il Rijeka, nel match valido per la quarta giornata del girone di .

Una vittoria porterebbe gli azzurri a quota 9 punti in classifica e, in caso di pareggio tra AZ Alkmaar e , il primato sarebbe addirittura solitario a due turni dal termine.

Gattuso si affiderà ad un moderato turnover, scelta saggia contro una squadra che non ha ancora racimolato alcun punto ed è in piena emergenza Covid-19: la punta di diamante del 4-2-3-1 sarà Petagna, a caccia della prima rete europea dopo essersi sbloccato in campionato a .

Riposo per Insigne e Mertens, con conseguente chance per Zielinski ed Elmas nel trio dei trequartisti completato da Politano sulla fascia destra. Accanto a Bakayoko - esente dal turnover essendo squalificato nel prossimo turno di - dovrebbe rivedersi Demme al posto di Fabian Ruiz.

In difesa riecco Maksimovic vicino all'inamovibile Koulibaly, mentre sugli esterni toccherà a Di Lorenzo e a Ghoulam, finora mai impiegato dal primo minuto in stagione. Tra i pali spazio ancora a Meret.

Scelte quasi obbligate per il tecnico del Rijeka: modulo a specchio con Yateke ad agire da attaccante centrale, con Muric (a segno all'andata), Andrijasevic e Stefulj a fare da rifinitori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-RIJEKA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

RIJEKA (4-2-3-1): Nevistic; Galovic, Velkoski, Smolcic, Tomecak; Cerin, Loncar; Muric, Andrijasevic, Stefulj; Yateke.