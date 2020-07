D'Ambrosio non ha dubbi: "Conte via dall'Inter? Macché"

L'esterno nerazzurro racconta l'impeto del tecnico dopo alcuni passi falsi: "Ci ha ribaltato lo spogliatoio, sa come si vince".

Riscatto contro il : i nerazzurri hanno avuto la meglio sui granata in rimonta, ribaltando l'iniziale svantaggio firmato da Belotti che ha sfruttato una dormita di Handanovic, tutt'altro che impeccabile.

Il secondo posto, per ora, è realtà: sono otto i punti di distacco dalla a sei giornate dalla fine, divario piuttosto ampio che avrebbe potuto essere più corto se solo fosse arrivato il bottino pieno in match come quelli contro , e .

Ieri a San Siro è stato il turno di Danilo D'Ambrosio, schierato dal primo minuto sull'out di destra da Antonio Conte che nella ripresa lo ha sostituito per inserire Antonio Candreva. Proprio l'esterno campano è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-partita.

"Alle chiacchiere bisogna abituarsi, specialmente chi gioca nell'Inter. Quando si vince va tutto bene, quando si perde arrivano le critiche. Noi siamo equilibrati, abbiamo un allenatore che vuole alzare l'asticella. Questa è la risposta alle chiacchiere".

Il futuro di Conte è uno dei temi più caldi dell'ultimo periodo.

"Da come parla sembra uno che vuole tutto tranne non rimanere qui. Ci sta che sia esigente con noi, chiede che venga sempre alzata l'asticella".

La furia agonistica del tecnico salentino è la dimostrazione della chiara voglia di vincere ad ogni occasione.

"In alcune partite, giustamente, ci ha ribaltato lo spogliatoio. Le sue richieste ci fanno crescere, sa bene come si vince e cerchiamo di seguire i suoi consigli".

Infine una preferenza per il ruolo in campo.