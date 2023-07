Dalla Champions col Barça a svincolato dal Vissel Kobe: Sergi Samper è senza contratto

Il centrocampista vinse la Champions contro la Juventus: ora lascia il Vissel Kobe, dopo aver giocato con Iniesta, Villa, Podolski e Bojan.

La storia di Sergi Samper nel mondo del calcio è lontana dalle luci sfavillanti del calcio europeo.

Eppure il ventottenne un tempo era un giovane talento della Masia, inserito da Luis Enrique nella squadra del Barcellona che vinse la Champions League del 2015 contro la Juventus.

Le cose però non sono andate come sperato: tanta panchina, prestiti non soddisfacenti e alla fine la decisione di andare in Giappone, al Vissel Kobe, squadra in cui hanno giocato anche David Villa, Andres Iniesta, Lukas Podolski e Bojan Krkic.

Ora, dopo 4 anni, Sergi Samper lascia il Vissel Kobe dopo la scadenza del suo contratto.

Una volta giovane promessa, ora lo spagnolo è senza contratto e dovrà trovare un club pronto ad accoglierlo e a credere in una sua rinascita.