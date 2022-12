Dalic rivela: "Brozovic sostituito per un leggero dolore muscolare"

Il regista ha lasciato il campo per un problema fisico a inizio ripresa: "Cercheremo di averlo sabato". Il 4 gennaio c'è Inter-Napoli.

Nemmeno Marcelo Brozovic, col proprio cervello calcistico superiore e la propria capacità di portare ordine anche dove l'ordine non c'è, ha potuto opporsi all'inevitabile. Troppo più forte l'Argentina di Leo Messi e Julian Alvarez, troppo definito l'andamento di una semifinale che non ha mai avuto storia.

Brozovic, lui, a Lusail è rimasto in campo appena una cinquantina di minuti. Poi Zlatko Dalic, il commissario tecnico della Croazia, lo ha tolto per inserire il talismano Petkovic, già determinante nel quarto di finale contro il Brasile. Il cambio della disperazione, hanno pensato tutti: fuori un centrocampista e dentro un centravanti per provare a recuperare la situazione. Normale.

In realtà, come spiegato dallo stesso Dalic alla stampa croata dopo la partita, dietro c'è qualcosina di più. Un problema fisico, per la precisione. Apparentemente non grave, ma sufficiente da creare un pizzico d'apprensione anche a migliaia di chilometri di distanza, in casa Inter.

"Aveva un leggero dolore muscolare, cercheremo di prepararlo per la prossima partita".

Ora, la prossima partita è in programma già sabato pomeriggio: la finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali contro la perdente di Francia-Marocco. Secondo le previsioni di Dalic, Brozovic potrebbe già essere in campo per guidare la Croazia verso la medaglia di bronzo.

Però è chiaro che l'espressione "dolore muscolare", come detto, un minimo d'ansia lo crea sempre. E nel caso di Brozovic, già costretto a uno stop piuttosto lungo nelle settimane che hanno preceduto l'inizio dei Mondiali, non si fa eccezione.

Il calendario, del resto, è impietoso: la prima partita ufficiale dell'Inter dopo la conclusione del torneo, ovvero in concomitanza con il ritorno della Serie A, è in programma il 4 gennaio contro il Napoli. La capolista del campionato. La dominatrice della classifica. Uno scontro diretto a cui Simone Inzaghi e i nerazzurri sperano di arrivare con Brozovic sano e non a mezzo servizio.

Solo nelle prossime ore e nei prossimi giorni, in ogni caso, si saprà con precisione se le parole di Dalic siano state solo una botta di ottimismo o se nascondano qualcosa di più. La Croazia, intanto, si augura di avere a disposizione Brozovic per la finalina. E l'Inter rimane in attesa di notizie.