Dal Pino rivela la data: "La Serie A potrebbe iniziare il 19 settembre"

Manca una sola giornata e poi saluteremo la 2019/2020. Stavolta, però, a differenza degli scorsi anni dovremo attendere molto meno prima di tornare a vivere l'atmosfera del campionato che, con ogni probabilità, avrà inizio nel mese di settembre.

Sulla data precisa non c'è ancora l'accordo tra i club che oggi si sono incontrati nell'Assemblea di Lega a cui ha preso parte anche il presidente Paolo Dal Pino.

"Sulla data c'è un dibattito aperto, l'ipotesi del 19 settembre resta concreta. C'è la possibilità che il campionato possa slittare di una o due settimane. Ora in teoria la data individuata è quella del 12 settembre ma vorremmo recuperare più tempo considerando che il calendario è molto stretto in quel periodo. Speriamo di guadagnare un po' di tempo per concedere alle squadre un riposo maggiore".