Daily Telegraph - Sarri zoppica: Pochettino torna di moda per la Juventus

Qualora Sarri non dovesse essere riconfermato sulla panchina, la Juventus potrebbe virare sul vecchio pallino Pochettino.

Due punti nelle ultime tre partite, difesa diventata improvvisamente un punto debole: è una diversa quella che, a stento, è riuscita a strappare il pari contro e , dopo la batosta di San Siro col . Rendimento che ha 'riaperto' il campionato: l' è piombata a -6, anche se i bianconeri possono contare sul vantaggio degli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti.

Ai piemontesi servono altri nove punti per confermarsi campioni d' , a partire dal big match di lunedì sera quando all'Allianz Stadium arriverà la , bestia nera della Juventus che ha alzato bandiera bianca in entrambi gli incroci stagionali: già contro i biancocelesti, dirigenza e tifosi si aspettano una risposta forte per allontanare le critiche, molte delle quali indirizzate a Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano non è riuscito a dare la sua impronta al gioco: il 'Sarri-ball' ammirato al e, parzialmente, al è lontano anni luce e i mugugni iniziano a farsi consistenti col passare delle partite e delle occasioni gettate al vento.

Ad oggi è difficile immaginare un esonero di Sarri al termine della stagione, eventualità che però diverrebbe inevitabile in caso di Scudetto perso e di addio alla con modalità terrificanti che farebbero seriamente riflettere Andrea Agnelli sul futuro della panchina bianconera.

Dall' ecco un'indiscrezione che poi tanto novità non è: secondo il 'Daily Telegraph', Mauricio Pochettino sarebbe il primo nome sulla lista per la sostituzione di Sarri, che un anno fa la spuntò proprio dopo i tanti rumors che vedevano l'argentino in procinto di lasciare il per trasferirsi a e inaugurare un nuovo ciclo.

Alla fine Pochettino rimase al suo posto, salvo poi essere allontanato dopo un pessimo avvio in Premier League e la debacle interna (2-7) contro il in Europa che indussero il presidente Levy a puntare su José Mourinho.

Da allora Pochettino è ancora a piede libero, in fase di riflessione per scegliere con cautela la sua prossima avventura che dovrà riportarlo sulla cresta dell'onda, per riprendere da dove aveva lasciato.