Cuper parte male, sconfitta all'esordio da CT del Congo

L'ex tecnico dell'Inter Cuper, da maggio ct del Congo, comincia la sua nuova avventura con un k.o. in amichevole contro la Tunisia.

Non comincia nel migliore dei modi la nuova sfida di Hector Cuper , chiamato nel maggio del 2021 ad allenare la Repubblica Democratica del Congo . L'esordio in panchina da parte dell'argentino coincide infatti con una sconfitta, per 1-0 contro la Tunisia .

Un risultato dal valore relativo dato che si tratta di un'amichevole, ma che regala l'ennesima delusione all' hombre vertical . Cuper infatti è reduce da due esperienze da commissario tecnico con più ombre che luci, alla guida di Egitto e Uzbekistan .

Con la nazionale egiziana ha raggiunto la finale della Coppa d'Africa 2017 , perdendo contro il Camerun per poi chiudere la fase a giorni del Mondiale 2018 in Russia a quota 0 punti . Alla guida dell'Uzbekistan, invece, non è andato oltre gli ottavi di finale della Coppa d'Asia 2019 (perdendo ai rigori contro l'Australia).

Il tecnico argentino non ha avuto molta fortuna neanche a livello di club, ricordando le sue esperienze sulle panchine di Valencia (due finali di Champions League perse consecutivamente, contro Real Madrid e Bayern Monaco) e Inter (il clamoroso scudetto perso il 5 maggio 2002, più l'eliminazione in semifinale di Champions League contro il Milan l'anno successivo con due pareggi).

Al di là di questo esordio amaro, Cuper spera con la sua grande esperienza di risollevare le sorti della nazionale congolese, che non si è qualificata per la prossima edizione della Coppa d'Africa.