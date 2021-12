CSKA Sofia-Roma dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CSKA SOFIA-ROMA CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: CSKA Sofia-Roma

• Data: giovedì 9 dicembre 2021

• Orario: 18:45

• Canale TV: , DAZN, Sky Sport Action, Sky Sport (canale 253 satellite), TV8 (numero 8 del digitale terrestre),

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, tv8.it

L’ultima partita del girone di Conference League mette di fronte CSKA Sofia e Roma. I bulgari sono già matematicamente qualificati e sono il fanalino di coda del gruppo con un solo punto raccolto in cinque gare. I giallorossi sono invece già certi del passaggio al turno successivo ma in caso di successo e contemporanea non vittoria del Bodo/Glimt si prenderebbero la vetta del gruppo andando direttamente agli ottavi di finale.

Guarda CSKA Sofia-Roma su DAZN. Attiva ora

L’ultimo confronto tra le due squadre risale allo scorso settembre, quando la Roma travolse per 5-1 all’Olimpico i bulgari. Sono fin qui 5 le volte che i giallorossi incrociano il CSKA Sofia nelle coppe europee con un bilancio di 3 vittore, 1 pari e un ko. Tutto su CSKA Sofia-Roma: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO CSKA SOFIA-ROMA CSKA

Sofia-Roma si giocherà giovedì 9 dicembre 2021 allo Stadio dell’Esercito bulgaro di Sofia: calcio d’inizio alle ore 18:45.

DOVE VEDERE CSKA SOFIA-ROMA IN TV

Chi vuole seguire la partita ha un ampio ventaglio di possibilità. CSKA Sofia-Roma sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile agli utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita verrà inoltre trasmessa in diretta tv in chiaro da TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) e in pay per view da Sky sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

CSKA SOFIA-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Con DAZN si potrà seguire la gara anche su computer e notebook, collegandosi ai siti ufficiali delle due piattaforme, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando prima le rispettive app per sistemi iOS e Android.

Gli abbonati di Sky possono seguire l’incontro in diretta streaming attraverso Sky Go, piattaforma dedicata agli abbonati, collegandosi al portale tramite pc o notebook o in alternativa scaricando l'app relativa per i sistemi iOS o Android se si accede tramite smartphone o tablet.

Un’ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky, accessibile con l’acquisto del pacchetto 'Sport'. Infine la partita sarà fruibile collegandosi da dispositivo fisso o mobile al sito internet di TV8.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN di CSKA Sofia-Roma è a cura di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel, mentre sarà Riccardo Gentile a raccontare la partita su Sky e Tv8.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti della sfida tra CSKA Sofia e Roma sono disponibili su GOAL con la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA SOFIA-ROMA

Ampio turn over per il Mladenov, che lascia a riposo diversi elementi della formazione titolare per una gara che non rappresenta altro che un'amichevole con tre punti in palio per il CSKA Sofia. Spazio dunque a Busatto, con Turitsov, Mattheij, Galabov e Mazikou in difesa. In mezzo al campo linea a quattro con Yomov, Muhar, Lam e Wildschut, con Carey e Krastev in attacco.

Qualche cambio anche per Mourinho, che con i bulgari cerca una vittoria che possa ridare un po' di morale ad un ambiente sfiduciato dopo le due sconfitte consecutive in campionato con Bologna e Inter.

L'articolo prosegue qui sotto

Rui Patricio confermato tra i pali, torna Karsdorp in difesa con Mancini, Kumbulla e Vina. A centrocampo Cristante affianca Villar, mentre davanti giocherà Abraham sostenuto dalla trequarti composta da Carles Perez, Mhkitaryan e Zalewski.

CSKA SOFIA (4-4-2): Busatto; Turitsov, Mattheij, Galabov, Mazikou; Yomov, Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev. All. Mladenov.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Vina; Cristante, Villar; Carles Perez, Mkhitaryan, Zalewski; Abraham. All. Mourinho.