Un dominio mai visto: Crystal Palace, zero tocchi nell'area del Liverpool

Il Liverpool ha dato contro il Crystal Palace un’altra incredibile prova di forza. Gli uomini di Hodgson non sono mai arrivati in area.

La lunga sosta imposta dal Coronavirus ha solo posticipato ciò che ormai si attende da tempo. Il conto alla rovescia è già partito, il si appresta a festeggiare quel trionfo in Premier League che attende ormai da trenta lunghissimi anni.

Il traguardo si avvicina ogni giorno di più, tanto che già nelle prossime ore i Reds potrebbero laurearsi per la diciannovesima volta campioni d’Inghilterra.

A rendere la strada che porta alla vittoria del campionato ancora più in discesa è stata la vittoria ottenuta mercoledì sera contro il Crystal Palace. Imponendosi per 4-0 tra le mura amiche di Anfield, grazie alle reti di Alexander-Arnold, Salah, Fabinho e Mané, gli uomini di Klopp sono saliti a quota 86 punti in classifica, figli di 28 successi, 2 pareggi ed una sola sconfitta in 31 partite.

Se i numeri del Liverpool ormai non sorprendono più, a destare stupore è il modo in cui i Reds in patria riescono ad imporsi contro le avversarie. Quella contro il è stata infatti una partita senza storia e, ancor più del ‘poker’ calato, c’è un dato incredibile che certifica una nettissima superiorità: la squadra guidata da Roy Hodgson, in tutto l’arco dei 90’, non è mai riuscita ad affacciarsi nell’area dei campioni d’Europa.

0 - Crystal Palace failed to record a single touch in the opposition box against Liverpool, the first side to do so in a Premier League match since Opta have full data for this statistic (2008-09). Distancing. pic.twitter.com/RwP8BUul3E — OptaJoe (@OptaJoe) June 24, 2020

I numeri sono chiari e incredibili: il Crystal Palace ha effettuato zero tocchi nell’area di rigore del Liverpool. Un dato più unico che raro che ha pochi precedenti e che ancora una volta racconta di quello che in questa stagione è stato un dominio assoluto.