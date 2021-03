Crotone-Torino, le formazioni ufficiali: giocano Simy e Bonazzoli

Il Crotone presenta la coppia Ounas-Messias dietro a Simy. Il Torino, in piena emergenza, punta su Bonazzoli e Zaza: Verdi in panchina.

Formazioni ufficiali Crotone-Torino

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Messias; Ounas, Simy. All. Cosmi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Bonazzoli, Zaza. All. Nicola

Serse Cosmi conferma la difesa a tre, scegliendo nuovamente Magallan, Golemic e Luperto a protezione della porta di Cordaz. In mezzo al campo Petriccione vince il ballottaggio con Marrone per affiancare Molina, con Pereira e Reca sugli esterni. In attacco c'è ancora Simy e non Di Carmine: a sostenerlo saranno Messias e il rientrante Ounas.

L'ex Davide Nicola, che qualche stagione fa a Crotone ha conquistato una salvezza impensabile, è in piena emergenza: senza Belotti, Bremer, Nkoulou, Linetty e Singo, il tecnico granata punta sulla coppia Bonazzoli-Zaza, lasciando Verdi inizialmente in panchina. Confermate le altre indicazioni della vigilia, con Ricardo Rodriguez terzo difensivo.