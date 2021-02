Crotone-Cagliari, le formazioni ufficiali: Pavoletti titolare

Stroppa con Ounas e Messias a sostegno di Di Carmine, Semplici schiera Nandez a destra, inserendo Duncan in mediana e preferendo Pavoletti a Simeone.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CROTONE-CAGLIARI

CROTONE (3-4-2-1): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Molina, Vulic, P. Pereira; Ounas, Messias; Di Carmine.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Nainggolan, Marin, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

L'avventura al Cagliari di Leonardo Semplici inizia a Crotone, dove calabresi e sardi si incrociano in un match fondamentale per la lotta salvezza.

Il tecnico ex SPAL sceglie il 3-5-2, con Nandez a destra e Duncan mezzala. In attacco, Pavoletti e non Simeone.

Stroppa si affida al 3-4-2-1, dove Ounas e Messias agiranno tra le linee a sostegno di Di Carmine.