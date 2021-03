Croazia, Modric primatista di presenze: scoppia in lacrime dopo l'applauso dei compagni

Un altro record nella carriera ricca di successi e traguardi per Luka Modric, che scrive nuovamente il suo nome nella storia del calcio croato superando lo storico capitano Darijo Srna. Grazie alla partita disputata contro Cipro, infatti, il centrocampista del Real Madrid ha raggiunto i 135 gettoni con la maglia della sua Nazionale stabilendo il nuovo record.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb