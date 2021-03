Modric supera Srna: record di presenze con la Croazia

Un altro record, un'altra giornata da ricordare per Luka Modric che scrive nuovamente il suo nome nella storia del calcio croato superando lo storico capitano Darijo Srna.

Grazie alla presenza contro Cipro, Modric raggiunge infatti i 135 gettoni con la maglia della sua Nazionale stabilendo il nuovo record.

135 - @lukamodric10 has surpassed Darijo Srna to be the Croatian player to have played the most international games ever (135 matches). "Bog"@realmadriden #Hrvatska pic.twitter.com/o9qUcQqOQ3