Cristiano Ronaldo torna a metà aprile: atteso a Torino dopo Pasquetta

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il portoghese e gli altri bianconeri andati all'estero dopo la quarantena torneranno in Italia dopo Pasqua.

Spiragli di . I numeri dei contagi da Covid-19 sembrano andare in diminuzione e il calcio italiano studia la ripartenza. Col rientro in campo meno utopico, le squadre presto potrebbero tornare al lavoro.

Tra queste rientra, ovviamente, anche la , uno dei club colpiti dal Coronavirus: sono risultati positivi Matuidi, Rugani e Dybala. Chi ha invece superato la quarantena ha potuto lasciare l' tornando a casa, 9 giocatori in totale.

Rientra tra questi anche Cristiano Ronaldo, che era partito subito dopo Juventus- alla volta del , prima che si scoprisse della positività di Rugani. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il portoghese dovrebbe rientrare a la prossima settimana.

La Juventus avrebbe infatti indicato i giorni dopo Pasquetta come date per tornare in Italia. Ovviamente tutto è ancora incerto, compresa la ripresa degli allenamenti, ragion per cui le date sono soltanto indicative e non ancora precise. Comunque si parla di post-Pasqua.

Al rientro in Italia i giocatori dovranno osservare nuovamente 14 giorni di quarantena prima di poter tornare alla propria normalità. Quella che il calcio italiano, come tutto il paese, spera di ritovare già dal mese prossimo.