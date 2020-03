Tuttosport - Taglio degli stipendi alla Juventus: Cristiano Ronaldo dice sì

Chiellini chiama, Ronaldo e i 'senatori' della Juventus rispondono: intesa sul taglio degli ingaggi durante lo stop causa emergenza coronavirus.

Il messaggio lanciato da capitan Chiellini trova la d'accordo: taglio degli ingaggi durante la sospensione del campionato causa emergenza coronavirus. A dire sì, c'è anche Cristiano Ronaldo.

Lo rivela 'Tuttosport', secondo cui il fuoriclasse portoghese avrebbe aderito alla proposta del difensore bianconero legata alla rinuncia di una parte dello stipendio annuale (si parla di un mese e mezzo) unendosi al coro dei 'senatori' Buffon e Bonucci. Ronaldo, direbbe 'no' a quasi 4 milioni di euro.

Una linea che pare aver trovato parere favorevole anche da parte dell'intera rosa, una linea tracciata dalla società in sinergia col capitano attraverso colloqui a distanza andati in scena nei giorni scorsi.

Altre squadre

Una volta stabilito il da farsi, Chiellini ha sondato i compagni per dare il la al taglio ingaggi: da definire solo alcuni termini dell'intesa, ma lo scenario sta per prendere forma.

Oltre alla rinuncia su un mese e mezzo, sul tavolo esistono però anche altre ipotesi: una prevede che la corrisponda ai propri calciatori marzo e non paghi finchè il campionato non riprenderà; pagare un mese da marzo a giugno in caso di stop definitivo della , oppure due dei prossimi quattro qualora il pallone tornasse a rotolare.

Tutti crismi da formalizzare, ma la Juve fa quadrato e si mostra unita nel momento più difficile.