Tagli agli stipendi in casa Juventus: Chiellini chiama i compagni

Il capitano bianconero, dopo un colloquio con Paratici e Agnelli, ha contattato la squadra per discutere la questione. Varie ipotesi sul tavolo.

La pandemia da Covid-19 ha fermato il calcio e di conseguenza anche l'economia che lo sostiene. Il sistema sta perdendo soldi e i club chiedono uno sforzo extra ai giocatori, ai quali potrebbe essere chiesto il taglio dello stipendio.

Non c'è ancora una linea comune a livello governativo, quindi ogni club per ora si arrangia come può. A partire dalla . Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il capitano, Giorgio Chiellini, ha contattato tutta la squadra per discutere la questione.

Il numero 3 bianconero, peraltro anche laureato in economia, avrebbe avuto un colloquio con Agnelli e Paratici per delineare la questione e studiare le possibili ipotesi: se rinunciare a due mesi, a un mese, anche a seconda di cosa succederà con la stagione 2019/20.

Altre squadre

Un sacrificio sembra comunque necessario per la squadra. L'obiettivo è ovviamente arrivare a una soluzione che accontenti tutti, sia i giocatori che la dirigenza, che potrebbe così dare respiro ai conti risparmiando sui costi del personale.

All'estero in molti hanno già aderito all'iniziativa, soprattutto in : vari club, tra cui il , hanno deciso per un taglio degli stipendi della squadra. Anche in , presto, si potrebbe arrivare alla stessa soluzione.