Sorrentino e l'incrocio con Ronaldo: "Non volle darmi la maglia"

Stefano Sorrentino rivela un aneddoto con protagonista Cristiano Ronaldo: "Ero d'accordo con lui per scambiarci le maglie ma era arrabbiato".

In è finora l'unico portiere riuscito nell'impresa di parare un rigore a Cristiano Ronaldo: Stefano Sorrentino attualmente si diverte da attaccante sui campi di Seconda Categoria, ma è proprio in porta che ha dato il meglio di sé in carriera.

Intervistato da 'Sky Sport', il classe 1979 ha svelato un aneddoto che lo vede protagonista insieme al fuoriclasse portoghese, avvenuto al termine della partita tra e , disputata il 21 gennaio 2019.

"Ero d'accordo con Ronaldo per lo scambio delle maglie a fine partita, ma era parecchio arrabbiato dopo l'errore dagli undici metri. Lui è un campione che non vuole perdere, era il primo rigore sbagliato in Italia. Nello spogliatoio se n'è andato facendomi i complimenti ma senza darmi la maglia. Alla fine mi è andata bene lo stesso, ho preso quella di Dybala".

Sorrentino si sarà comunque consolato negando a Ronaldo la gioia del goal con un intervento prodigioso che non è ancora stato replicato da qualcun altro dei suoi colleghi.