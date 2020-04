Record - Cristiano Ronaldo resta in Portogallo: slitta il rientro a Torino

Dopo l'ultimo decreto del Governo anche Cristiano Ronaldo dovrebbe rientrare in Italia nei prossimi giorni ma al momento non c'è ancora una data.

La lunga quarantena di Cristiano Ronaldo a Madeira continuerà ancora per qualche giorno. L'asso della , secondo quanto riporta 'Record', non rientrerà in nelle prossime ore.

Il jet privato che doveva riportare CR7 inizialmente sembrava destinato ad atterrare a già martedi, notizia però poi smentita prontamente dallo stesso quotidiano portoghese.

Ronaldo era partito subito dopo il fischio finale di Juventus-Inter lo scorso 8 marzo soprattutto per stare vicino alla madre, colpita da un ictus qualche giorno prima ma ormai completamente ristabilita.

Poi il campionato di era stato costretto a fermarsi a causa dell'emergenza Coronavirus e Cristiano Ronaldo aveva preferito restare a Madeira insieme alla sua famiglia.

Il tutto senza mai smettere di allenarsi e pronto a tornare al primo segnale di ripresa. Segnale ancora rimandato dalla conferenza del premier Conte domenica sera.

La possibile ripresa degli allenamenti infatti è slittata dal 4 al 18 maggio, motivo per cui Cristiano Ronaldo prolungherà la sua permanenza a Madeira ancora per qualche giorno.