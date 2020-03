Cristiano Ronaldo vola in Portogallo: a Madeira per stare vicino alla madre

Subito dopo la vittoria contro l’Inter, Cristiano Ronaldo è tornato in Portogallo per stare vicino a sua mamma che è attualmente ricoverata.

Prima l’importantissima vittoria ottenuta domenica sera allo Stadium contro l’ e poi l’immediata partenza per il .

Come riportato da O Jogo, Cristiano Ronaldo nelle scorse ore ha fatto ritorno a Madeira per stare vicino a sua madre che, come noto, la scorsa settimana è stata colpita da un ictus ischemico che l’ha costretta al ricovero ospedaliero.

Ronaldo ha approfittato del giorno di riposo dato ai giocatori della , per sincerarsi delle condizioni della signora Dolores Aveiro la quale, già nei giorni scorsi aveva comunque tranquillizzato tutti attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il fuoriclasse portoghese, già prima del Derby d’ era stato a Fuchal per riabbracciare la madre e monitorare la situazione.